Motori / Il mottense Omar Modolo vicecampione italiano kartcross

MOTTA DI LIVENZA - Il pilota mottense Omar Modolo è vicecampione italiano autocross Acisport nella categoria kartcross.



I round di campionato sono stati tre: in programma le prove erano quattro ma l’ultima, in Sardegna, è stata annullata causa pandemia.



Dopo una serie di ottimi risultati, il titolo è stato sfiorato per un nulla. Modolo ha commentato: «Sono felice a metà, perché sto lottando da qualche anno per vincere il campionato. Quest'anno avrei potuto giocarmi il titolo nell'ultimo round in Sardegna, purtroppo quella gara è stata annullata.



Nella gara di Padova avrei potuto raccogliere di più, questo l’ultimo mio rammarico. Poi a Latina ho corso una gara perfetta, portando a casa la vittoria, mentre nel terzo round ho centrato un buon terzo posto.



La concorrenza è tanta, il livello è alto sempre visto che ci sono circa 20-25 piloti a darsi battaglia con gap cronometrici risicati e tutti col coltello tra i denti.



Ringrazio mio fratello, mio papà, il mio meccanico e la famiglia, la fabbrica spagnola di Kartcross Casmat Motosport, la Scuderia Testadoro e sponsor. D certo sono pronto per un 2021 scoppiettante».