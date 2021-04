Motori / Modolo torna in gara a Gattinara

MOTTA DI LIVENZA - Nel weekend del 27-28 marzo è andata in scena la prima gara denominata 1°Autocross Gattinara 2021 del Campionato Italiano Velocità su Terra Aci Sport 2021, a Gattinara in Piemonte.



Il pilota mottense Omar Modolo era al via nel gruppo 3 kartcross con molti avversari, per un totale di 27 piloti di categoria. Nelle prove di qualifica Modolo, è giunto, nelle tre manche successive Omar Modolo si è piazzato rispettivamente secondo, quarto e terzo posto, classificandosi così in terza posizione al via della semifinale, chiusa in seconda piazza.



In finale Modolo è partito al terzo posto, ma l’adrenalina è durata poco visto che poco dopo lo start ha avuto problemi al motore a causa di una frenata troppo violenta per evitare un tamponamento. Per lui settimo posto finale.



Spiega Modolo: «È stata una gara dove il tracciato presentava molte buche dopo le qualifiche, dato che il circuito è appena ultimato.Tutto sommato la gara è stata buona con queste condizioni.



L'unico rammarico è per la finale, dove ho frenato aggressivamente per non tamponare il pilota che mi precedeva.



Così mi si è spento il kartcross, compromettendo la lotta per il podio. Ringrazio comunque la mia famiglia, il mio meccanico, oltre a Casmat motorsport, la Scuderia Testadoro con gli sponsor».