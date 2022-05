Il motore va a fuoco, lui accosta ma si accorge di essere in una stazione di carburante

UDINE - Alle ore 13,15 circa del 23 maggio 2022 la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Latisana è intervenuta in Corso Italia a Ronchis (UD) per l’incendio di un’autovettura nei pressi di un’area di servizio.



Mentre stava circolando lungo Corso Italia l’autista ha notato del fumo uscire dal vano motore della sua autovettura, quindi è entrato in un piazzale ha fermato il veicolo ed è sceso dalla macchina senza accorgersi che nelle immediate vicinanze c’era il distributore di carburanti.



I vigili del fuoco arrivati in pochi minuti hanno provveduto ad estinguere le fiamme, che si erano sprigionate nel vano motore, limitando i danni alla sola parte anteriore del veicolo; spento l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. L’incendio non ha coinvolto persone.