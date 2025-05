Motopeschereccio semiaffondato a Chioggia: sversamento di idrocarburi in laguna

CHIOGGIA (VENEZIA) - Durante un controllo nella zona delle Vecchie Chiuse del Brenta a Chioggia, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza ha individuato un motopeschereccio semiaffondato che stava riversando idrocarburi nelle acque lagunari. L’imbarcazione presentava il vano motore e parte della cabina allagati, con la prua ormeggiata a una briccola e la poppa adagiata sul basso fondale.



Gli agenti, saliti a bordo e constatata l’assenza di persone, hanno immediatamente segnalato l’evento inquinante al Comando. Con l’arrivo di un’altra unità navale, è stato rinforzato l’ormeggio e contenuto lo sversamento tramite il posizionamento di panne assorbenti, creando una barriera per limitare la dispersione degli idrocarburi sulla superficie dell’acqua.



Le indagini hanno permesso di identificare il proprietario della motobarca, che si è assunto la responsabilità per l’incidente e per la mancata comunicazione dell’evento. L’imbarcazione è stata posta sotto sequestro e il responsabile deferito all’Autorità Giudiziaria. Le autorità competenti delle acque lagunari sono state informate per gli adempimenti di natura amministrativa.