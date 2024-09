Motociclista trentenne cade e muore: la tragedia nella notte

VERONA - Ancora una tragedia della strada in Regione. Un motociclista di trent'anni è morto in un incidente avvenuto ad Affi (Verona), nel quale non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con un'ambulanza e un'automedica, assieme ai carabinieri. Il motociclista è deceduto sul posto.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza in via Enrico Fermi. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, il centauro avrebbe perso il controllo della sua Yamaha, uscendo di strada e andando ad urtare un palo dell'illuminazione pubblica.