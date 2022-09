Motociclista si schianta contro il trattore e muore

PADOVA - Incidente mortale lungo la Contarina a Piazzola sul Brenta nel pomeriggio di sabato.

Vittima un uomo di 38 anni residente a San Pietro in Gu, Mariano Industria: in sella alla sua moto si era scontrato con un trattore all’altezza dell’incrocio tra via Marconi e via Vaccarino-Tremignon.



Era in sella alla sua Yamaha 600 quando avrebbe tentato di superare il trattore. L'autista del mezzo agricolo però proprio in quel momento avrebbe iniziato una manovra per svoltare a sinistra, scontrandosi con il motociclista in via Pieretto.



Immediato l'arrivo dei soccorsi, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta e Radiomobile di Cittadella.