Motociclista perde la vita nello scontro con un trattore

VICENZA - Dramma nel pomeriggio di oggi a Montecchio Maggiore, dove un motociclista di 53 anni, R.F. ha perso la vita in seguito a un violento scontro con un trattore lungo via Molinetto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00: secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra la moto e il mezzo agricolo è stato così forte da scaraventare il centauro a circa 50 metri dal punto dell’impatto.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, supportati anche da un elicottero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: l’uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.



Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. I Carabinieri e la Polizia Locale di Montecchio Maggiore stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.