Motociclista perde il controllo del mezzo e centra una donna che stava attraversando la strada

TRIESTE - Grave incidente ieri mattina intorno alle 11 in viale Miramare a Trieste, dopo la pineta di Barcola. Una donna di 63 anni è stata investita, poco dopo il pane Quotidiano, da una moto Kawasaki Ninja che procedeva verso il centro di Trieste. Alla guida c'era un uomo di 47 anni che ha perso il controllo del mezzo e ha urtato con violenza la signora mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Dopo l'impatto, la 63enne è stata sbalzata in avanti e ha sbattuto contro altre auto. La moto, invece, ha sbandato, finendo la sua corsa contro una Toyota Corolla guidata da un 83enne che avanzava in senso contrario. All'arrivo dei soccorritori del 118, la 63enne è stata portata in codice rosso all'ospedale di Cattinara. La strada è rimasta bloccata per oltre mezz'ora e il traffico cittadino è andato in tilt, con lunghe code e rallentamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale che, con l'aiuto della Polizia, ha riportato la situazione alla normalità.