Motociclista morto a nove giorni dall'incidente

VERONA - È morto dopo nove giorni il motociclista veronese di 57 anni coinvolto in un grave incidente stradale nella notte del 27 agosto scorso nella città scaligera. L'uomo era in sella a una QJ Motor e, in seguito allo scontro con un altro motociclista, residente in provincia di Reggio Emilia, anch'egli di 57 anni, in sella a un Piaggio Liberty, era stato ricoverato in terapia intensiva al vicino ospedale di Borgo Trento. Il 57enne veronese aveva subito gravi traumi che ne hanno causato la morte a distanza di nove giorni. L'emiliano ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita.