Motociclista morto in incidente stradale

NORCIA (PERUGIA) - Un motociclista 60enne veneto è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 685 'Delle Tre Valli Umbre' nel territorio comunale di Norcia. L'Anas riferisce che nell'impatto risulta coinvolto anche un veicolo leggero e le cause sono in corso di accertamento.

A causa dell'incidente - si legge in un comunicato dell'Anas - la statale 685 è temporaneamente chiusa in direzione Acquasparta. Sul posto sono presenti le squadre Anas, delle Forze dell'ordine e del 118. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri viaggiava su una Honda che, in località Biselli, si è scontrata con una Fiat Punto per cause in corso di accertamento. Oltre ai carabinieri sono intervenute le squadre Anas, il 118 e i vigili del fuoco.