Motociclista italiano perde la vita a Malta

MALTA – Un italiano di 45 anni che viveva a Malta nella città di Gzira ha perso la vita mentre viaggiavo in sella alla sua moto. L’incidente è avvenuto sabato all’alba a Tower Road nella località di Sliema. Sul posto sono intervenuti i sanitari del soccorso ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.



Non sono note le cause dell’incidente ma la polizia sta vagliando tutte le ipotesi possibili, compresa quella che sia stato urtato da un’auto, poi fuggita. Il 45enne sarebbe dovuto partire in questi giorni per fare visita ai parenti in Italia. Nelle prossime ore le autorità dovrebbero diffondere maggiori dettagli sull'accaduto.