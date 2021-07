Moto tampona auto: grave centauro

BELLUNO - Violento tamponamento in provincia di Belluno tra auto e morto.

Alle 13:40 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP1 Frazione Cavassico Inferiore a Trichiana, Borgo Val Belluna in provincia di Belluno, per un incidente tra un’auto e una moto.



I pompieri arrivati da Belluno hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il centauro era assistito dal personale sanitario del SUEM. Il ferito è stato stabilizzato è trasferito in ambulanza in ospedale. Illeso l'automobilista.