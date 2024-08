Moto si scontra con un furgone, un morto

VICENZA -Un grave incidente stradale si è verificato a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, causando la morte di R.Z., motociclista di 27 anni. Il dramma è avvenuto intorno alle 12:30 lungo viale Asiago. Il giovane, residente a Rossano Veneto, non si sarebbe accorto di un furgone che si era appena immesso sulla strada, portando a un inevitabile schianto.

Secondo le prime ricostruzioni, la velocità potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nell'incidente. L'impatto ha sbalzato il motociclista dalla sella, facendolo cadere violentemente sull'asfalto. Immediato l'intervento dei soccorsi del Suem 118: i sanitari hanno tentato di rianimare il giovane sul posto, ma, nonostante i loro sforzi, è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano a causa delle gravi ferite riportate.

La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri. Sembra che la moto, diretta verso l'Altopiano, si sia scontrata con un furgone freezer che la precedeva, per ragioni ancora in corso di accertamento. Le conseguenze del violento impatto non hanno lasciato scampo al giovane motociclista, che è stato trovato a terra in condizioni critiche all'arrivo dei soccorritori. Già in arresto cardiaco, il 27enne presentava un grave trauma cranico e fratture multiple agli arti. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso, è spirato poco dopo a causa della gravità delle sue lesioni.