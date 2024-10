Moto ondoso a Venezia, gondola si rovescia davanti a San Giorgio

VENEZIA - Una gondola da regata, che veniva trainata da un barchino diretta al rimessaggio, è finita rovesciata in laguna oggi nei pressi dell'isola di San Giorgio, a causa del moto ondoso provocato da un motoscafo di passaggio. La persona a bordo della gondola è finita in acqua, ed è stato tratto in salvo dal giovane che conduceva il barchino; non ha riportato conseguenze.

I vigili del fuoco accorsi con un'autopompa lagunare, hanno recuperato la gondola riuscendo a girarla e svuotarla, mentre la persona finita in acqua è stata assistita dalla squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.