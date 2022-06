Moto GP, Catalogna: vince Quartararo, sul podio Martin e Zarco

SPAGNA - Il francese Fabio Quartararo, su Yamaha, ha vinto il Gp della Catalogna, nona prova del mondiale MotoGp. Il leader del mondiale ha preceduto le Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco.

Incredibile errore per lo spagnolo Aleix Espargaro (Aprilia), che pensando di ave concluso la gara ha rallentato con un giro d'anticipo, finendo quinto. Gara sfortunata per Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale, a terra alla prima curva per un errore in frenata del giapponese Takaaki Nakagami che ha escluso anche lo spagnolo Alex Rins.

Zero punti in classifica anche per Enea Bastianini (Ducati-Gresini), caduto a 17 giri dalla fine.

Dalla gioia alla disperazione, Aleix Espargaro vive un incubo nel finale del Gp di Catalogna: convinto che la gara fosse finita, tagliando la linea del traguardo al secondo posto si è rialzato sulla sua Aprilia ma c'era ancora un giro da completare. Superato dai suoi inseguitori e scivolato al quinto posto, lo spagnolo ha ripreso a spingere ma ormai il podio era perso.

Arrivato ai box, Espargaro si è gettato in un angolo, in lacrime, protetto dagli occhi delle telecamere dai componenti del team, ai quali aveva chiesto scusa per l'incredibile errore. Nel circuito che sorge a pochi chilometri da casa sua, lo spagnolo aveva festeggiato ieri la pole position insieme alla sua famiglia, che oggi era tutta presente sul circuito per sostenerlo. Abbracciato alla moglie e alla figlia, Espargaro ha lasciato il circuito senza parlare. "E' disperato. Non c'è altro da dire e vogliamo rispettare questo suo momento. Non c'è da fare accuse, o tentare di capire cosa è successo.

Ora deve stare tranquillo - ha confermato l'ad di Aprilia, Massimo Rivola, a Sky Sport -. Peccato aver buttato via così tanti punti, ma oggi Aleix ha dimostrato di esserci alla grande, così come la moto, e siamo sicuri che nella prossima gara saprà reagire trovando un gran risultato".