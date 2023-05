Moto fuori strada, un morto

VICENZA - Un motociclista di 64 anni, G.X., residente a Marano Vicentino (Vicenza), ha perso la vita questa sera in un incidente avvenuto a pochi chilometri dalla sua abitazione. L'uomo, in sella alla sua Honda, stava raggiungendo il centro del paese, quando per cause in corso di accertamento, è sbandato sulla sinistra per poi impattare violentemente contro un terrapieno. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse subito gravissime: sul posto è giunta l'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso ma nonostante i tentativi di rianimazione, operati a lungo dai sanitari sul luogo dell'incidente, è spirato. Rilievi a cura della polizia locale Alto Vicentino di Schio. (ANSA)