Moto esce di strada, muore trentunenne centauro

AZZANO DECIMO (PORDENONE) - Ancora incidenti mortali sulle strade del Nord Est. Un centauro di 31 anni ha perso la vita domenica sera 2 luglio attorno alle 22.30, in un incidente accaduto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, in località Cesena, in Via Cesena. Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della moto che stava conducendo, senza il coinvolgimento di terzi.

La Sores ha inviato sul posto l’equipaggio di un'ambulanza e quello di un’automatica provenienti da Pordenone e l’elisoccorso. Troppo gravi però le ferite riportate dal centauro: le manovre salvavita praticate dal personale medico infermieristico sono risultate inutili e ai soccorritori non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso dell’uomo. Indagini a cura dei carabinieri della compagnia di Pordenone