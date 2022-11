Moto contro il palo dell'illuminazione pubblica, muore centauro

UDINE - Un motociclista, di 48 anni, è morto dopo alcune ore di agonia, in seguito all'aggravarsi delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, a Manzano (Udine). L'uomo in via del Cristo per ragioni non ancora accertate ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Dopo l'allarme, i soccorsi inviati dagli infermieri della centrale Sores sono giunti in pochi minuti sul posto con un'ambulanza da Cividale del Friuli e con un elicottero notturno. L'uomo è stato stabilizzato, rianimato, intubato e trasportato con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Successivamente trasferito in sala operatoria, è spirato poco dopo. I Carabinieri, che hanno svolto i rilievi sull'incidente, hanno escluso responsabilità di terzi: l'uscita di strada è stata autonoma.