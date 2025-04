Moto contro moto sulla strada del Vajont: muore un centauro, grave un 23enne

LONGARONE (BELLUNO) – Uno scontro tra due motociclette si è trasformato in tragedia attorno a mezzogiorno di venerdì 5 aprile lungo la Strada Regionale 251, nel tratto che collega Longarone alla diga del Vajont, in direzione Casso. L’urto, avvenuto in curva, ha provocato la morte di un motociclista e il ferimento di un ragazzo di 23 anni.



Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due mezzi procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbero urtati all’uscita di una curva. Entrambi i motociclisti sono stati sbattuti contro il guardrail: uno dei due è morto sul colpo, mentre il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Belluno, dove è ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le due vittime dell’incidente risultano essere residenti a Latisana, in provincia di Udine. La circolazione sulla Regionale è stata interrotta temporaneamente per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto, oltre ai carabinieri di Longarone, sono intervenuti il Suem 118 e i vigili del fuoco, impegnati nel recupero dei mezzi e nel ripristino della sicurezza stradale.