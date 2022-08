Moto contro minicar, poi finita rovesciata fuori strada

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Alle 13 di mercoledì 24 agosto, i Vigili del fuoco, sono intervenuti in località Fiames lungo la Statale 51 a Cortina d’Ampezzo per un incidente tra una moto e una minicar, finita rovesciata fuori strada: feriti i due conducenti.



I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la minicar di un residente del posto e la moto del centauro tedesco, mentre i due conducenti sono stati assistiti dai sanitari del 118 per poi essere portati in pronto soccorso.



La Polizia ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate alle 14.30.