Moto contro mezzo pesante: muore centauro di vent'anni

UDINE - Una persona ha perso la vita questo pomeriggio per le gravi ferite rimediate in seguito a un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Ruda, Udine, dove si sono scontrati una moto e un mezzo pesante. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, a perdere la vita è stato un motociclista di 20 anni residente nel comune di Rivignano Teor. A perdere la vita è stata la persona che viaggiava sulla due ruote. È successo il lungo la regionale 351 – in direzione di Villesse – che è rimasta temporaneamente chiusa. Sul posto i mezzi su ruota e l'elisoccorso. Inutili le manovre salvavita avviate dal personale medico infermieristico. Non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco.