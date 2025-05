Moto contro guardrail: muore dopo tre giorni di agonia

VICENZA - Non ce l’ha fatta il giovane motociclista vicentino di 27 anni, Simone Mazzocchin, originario di Bassano del Grappa e residente a Cartigliano, vittima di un grave incidente stradale avvenuto sabato 10 maggio lungo la Sp69. Mazzocchin, in sella alla sua Honda Cbr 1000, stava scendendo dalle colline di San Giorgio di Perlena verso Breganze quando, in prossimità di una curva in via Montegoggio, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guardrail e finendo fuori strada in un vigneto.



Immediatamente soccorso con l’intervento dell’eliambulanza, è stato trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto specializzato in traumi cranico-cerebrali. Nonostante le cure intensive e la lotta durata oltre 72 ore, le ferite interne riportate si sono rivelate troppo gravi e il giovane è deceduto nella notte.



La polizia locale Nord Est Vicentino, intervenuta sul posto per i rilievi, ha confermato che si è trattato con ogni probabilità di un’uscita autonoma di strada, senza coinvolgimento di altri veicoli.