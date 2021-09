Moto contro cervo: ferito il centauro, morto l'animale

BELLUNO - Incidente tra una motocicletta e un cervo nel primo pomeriggio di venerdì in provincia di Belluno.

Alle 12:50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 48 subito dopo l’abitato di Pocol in comune di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno.



In direzione passo Falzarego un motociclista ha travolto un cervo: ferito il centauro, morto l’animale.

I pompieri arrivati da Cortina hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM nel soccorso al motociclista straniero, poi stabilizzato per essere trasferito in ospedale con l'elicottero.



Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge.