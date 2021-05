VERONA - Un giovane di 29 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Isola della Scala (Verona).



Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, mentre era in sella a una motocicletta il ventinovenne si è scontrato con un'auto ed è deceduto all'istante per la violenza dell'urto.