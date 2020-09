VERONA - E' una donna di 60 anni, e non un uomo come si era appreso in un primo momento, la persona morta in un incidente stradale a Pescantina.



La vittima era la passeggera della moto che si è scontrata contro un'auto.



La 60enne, nello schianto, è stata sbalzata sull'asfalto ed è morta prima dell'arrivo dei soccorritori.



Il conducente della moto è rimasto invece ferito in modo non grave.