Moto contro auto sul Fadalto: ferito centauro

VITTORIO VENETO - Schianto in Fadalto oggi, lunedì di Pasquetta, verso le 16.00.

I vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti per un incidente all'altezza del lago morto per una moto contro auto.

Il motociclista, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finito contro l'auto, una Ford Ka in via Nove Alto. Entrambi i mzzi stavano procedendo in direzione Belluno. Il centauro è stato ricoverato in ospedale ma fortunatamente non è in pericolo di vita.