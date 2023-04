Moto contro auto: muore ragazza diciottenne

UDINE (UDINE) - Una ragazza di 18 anni ha perso la vita ieri sera, venerdì 14 aprile, a seguito di un incidente che si è verificato intorno alle 22:30 a Verzegnis (Udine) sulla ex provinciale 1, lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dopo l'abitato di Chiaicis. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la moto in sella alla quale si trovava la ragazza si è scontrata con un'automobile dove c'erano due persone. Sul posto sono giunti l'elisoccorso e un'ambulanza proveniente da Tolmezzo: il personale medico infermieristico ha preso in carico la giovane per cui è stata avviata una lunga rianimazione. Purtroppo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso per le gravissime ferite riportate. Prese in carico anche due persone giovani, tra cui un ventenne, che viaggiavano in auto, trasportate entrambe con ferite lievi all'ospedale di Tolmezzo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Attivati per quanto di competenza e i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.