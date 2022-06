Moto cade in dirupo di 50 metri sul Garda: gravi due turisti

VERONA - Due turisti olandesi sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati per 50 metri in un dirupo a Brenzone sul Garda (Verona). I turisti viaggiavano assieme ad un connazionale su una trike, una moto di grosse dimensioni a tre ruote, sulla discesa della via del Sole che porta a Punta Veleno, sull'entroterra gardesano veronese.



Su un tornante il mezzo di è ribaltati finendo in dirupo, in un bosco ad oltre 50 metri più in basso rispetto alla strada. Due dei tre olandesi sono stati trasportati in elicottero a Verona, al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti il Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco.