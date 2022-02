Mostra "I-STANZE" | 26.02-07.04.2022 | Spazio Thetis, Venezia, Arsenale Novissimo.

Spazio Thetis – Venezia

Arsenale Novissimo, Tesa 106

26.02- 07.04.2022

Opening: 26.02.2022 h. 17

Sabato 26 febbraio, alle ore 17, nella cinquecentesca tesa 106 dell’Arsenale Novissimo di Venezia presso lo Spazio Thetis, si terrà l’inaugurazione della mostra “I-STANZE”, cui prenderà parte anche l'artista di origini trevigiane Claudia Buttignol.

Spazio Thetis, da sempre interessato ad esplorare le interazioni tra arte e impresa attraverso il filo conduttore della sensibilità ambientale, ha chiesto ad 11 Artisti di differenti modalità espressive, età e nazionalità, di mettere in relazione la loro poetica con l’attuale momento storico, così critico e talora tragico.

Le risposte, le più diverse, si sono rivelate vere e proprie istanze, necessità improrogabili, che reclamano di essere espresse e manifestate.

Così nasce questa particolare esposizione che non verte su un tema predefinito, ma si declina nelle diverse poetiche degli artisti presentando opere influenzate dai recenti avvenimenti e dall’evoluzione del loro sentire.

11 uffici temporaneamente liberi, ora spazi bianchi, diverranno personali mondi di 11 Artisti. L’esposizione vuole mettere in risalto i percorsi individuali ma nella ferma convinzione che l’arte travalichi il singolo e possa divenire insostituibile veicolo di comprensione e di dialogo con la società tutta.

Spazio Thetis rappresenta la parte culturale e artistica di Thetis spa, società di ingegneria che sviluppa progetti e applicazioni tecnologiche per l’ambiente e il territorio e che vanta un’importante collezione permanente di arte contemporanea, che annovera installazioni come “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, “L’uomo che misura le nuvole” di Jean Fabre, “Le Sentinelle” di Beverly Pepper, solo per citarne alcune. L’attività artistica di Spazio Thetis si concentra su alcune tematiche: land art, arte ambientale, arte e scienza promuovendo e sostenendo l’arte contemporanea attraverso diverse iniziative presso la propria sede nell’antico Arsenale veneziano con il lussureggiante parco giardino. In tanti anni di attività ha collaborato con importanti istituzioni come musei, gallerie e fondazioni per la realizzazione di mostre temporanee, eventi collaterali Biennale e Padiglioni nazionali, ma anche in qualità di promotore e organizzatore esso stesso.

Gli Artisti partecipanti sono:

CLAUDIA BUTTIGNOL PAOLO FRASCATI LAURA GUILDA

FILIPPO LA VACCARA ARMANDO LOVATO LORENZO MARINI

ROBERTO MAZZETTO ANKON MITRA MARICA MORO

FRANCESCA SACCANI CRISTINA TREPPO

Intervento site specific di NICOLÒ PELLARIN





Per accedere agli spazi è obbligatorio il rispetto della normativa vigente.

Da Lunedi 28.02 a Venerdi dalle 10 alle 18

Solo su prenotazione: info@fg-comunicazione.it

