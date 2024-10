Mostra Micologica d'Autunno al Forte Marghera.

Il Gruppo Micologico Carpinetum festeggia il suo 25° anniversario con un evento imperdibile: la Mostra Micologica d'Autunno, che si terrà sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 presso la Sala A del Forte Marghera a Mestre. Fondata nel 1999 a Mestre, l'associazione è un punto di riferimento per gli appassionati di micologia.

L'ingresso alla mostra è gratuito e gli orari di apertura saranno:

Sabato 5 ottobre dalle 11:30 alle 20:00

Domenica 6 ottobre dalle 10:00 alle 20:00

Un allestimento innovativo e informativo La Mostra Micologica d'Autunno verrà organizzata in linea con le direttive della Regione Veneto, con la quale il Gruppo collabora attivamente. Particolare attenzione sarà data alla sicurezza, con una sezione dedicata al confronto tra specie velenose e commestibili, per mostrare quanto spesso possano essere simili e quindi facilmente confuse. I funghi esposti, freschi e di stagione, saranno raccolti dai soci del Gruppo il giorno precedente nei boschi della regione.

Ad arricchire la mostra, troverete:

Totem informativi

Testi scientifici

Infografiche

Cartellini indicativi della commestibilità dei funghi

Inoltre, saranno proiettate tre videoconferenze a cura dei micologi tecnici della prevenzione dell'ULSS3 Serenissima:

Sabato alle 17:00

Domenica alle 11:00 e alle 17:00

Questi interventi informeranno il pubblico sui pericoli e le tossine presenti in alcune specie fungine.

Un evento per appassionati e curiosi L'obiettivo della mostra è sensibilizzare il pubblico alla conoscenza dei funghi che crescono sul nostro territorio e insegnare a riconoscerli. Durante l'evento, esperti micologi e soci del Gruppo Carpinetum saranno a disposizione per fornire consigli e chiarimenti su raccolta, determinazione, cottura e consumo dei funghi. Un allestimento accattivante, dal forte impatto visivo, renderà l’esperienza coinvolgente anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo della micologia.

Un gruppo con una storia di passione e impegno Il Gruppo Micologico Carpinetum, iscritto all’Associazione Micologica Bresadola e alla Federazione Gruppi Veneti, è attivo nella divulgazione e nello studio delle specie fungine e del loro habitat. Da 25 anni, organizza mostre, corsi, e partecipa a comitati scientifici nazionali e regionali, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla raccolta e al consumo di funghi.

Sotto la guida della Presidente Alzani Daniela, esperta nazionale e scopritrice di specie rare in Italia, il Gruppo si riunisce settimanalmente presso la Parrocchia dei SS Gervasio e Protasio (Carpenedo) per attività di studio e classificazione.

Contatti e informazioni Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 347 66 90 999.