Mostra di cimeli per raccontare la Grande Guerra e "La Terribile"

PIEVE DEL GRAPPA - Una straordinaria esposizione di cimeli della prima guerra mondiale: oltre 600 pezzi per raccontare la Grande Guerra e "La Terribile". Un'intera giornata storico culturale in Valle San Liberale, località di Pieve del Grappa, organizzata dall'Associazione Il Fronte di Castelcucco e il Gruppo Alpini Fietta per fare Memoria, con la possibilità di visitare liberamente l'intero sistema logistico militare recentemente recuperato e restaurato.

L’associazione “Il Fronte” viene costituita nell’anno 2008 da un gruppo di amici che da molti anni condivide la passione della montagna e della cultura storica della Grande Guerra. L’unico scopo che l’associazione si prefigge è quello di trasmettere alle giovani generazioni la conoscenza del periodo bellico 1914-1918 e l’impatto che ha avuto quest’ultimo sull’intero territorio veneto. Per raggiungere tale fine l’associazione si avvale di esposizioni di reperti bellici, tutti dichiarati alle autorità competenti e legalmente detenibili.

Alle ore 11:00, conferenza "Popoli di confine nella Grande Guerra: tra volontariato, collaborazione e profuganza" tenuta dal Generale (r) della G.d.F Dott. Giulio Piller.

Alle ore 15.30, conferenza "Crimini esplosivi" tenuta dal geominerario esplosivista Danilo Coppe, autore dell'omonimo libro.

Le conferenze si terranno all'interno della Baita Alpini ed è richiesto il Green Pass. Il sito è raggiungibile in auto con la possibilità di usufruire di un'area attrezzata per il pranzo al sacco, con accessi contigentati. In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata. Info e prenotazioni: Marco 3292175157 e Thomas 3395244531.