Mose: sequestrati 300mila euro all'ex assessore Chisso

VENEZIA - Su ordine della Procura della Repubblica di Venezia, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria ha dato esecuzione alla confisca di oltre 300mila euro nei confronti di Renato Chisso, ex assessore regionale ai trasporti e all'ambiente, imputato per condotte corruttive nell'ambito dell'inchiesta Mose. Il provvedimento si inquadra nella sentenza di patteggiamento con cui è stata definita la posizione di Chisso mediante l'applicazione della pena, su richiesta della parte, ad 2 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa) e con la confisca del prezzo del reato di corruzione, quantificato in 2.000.000 euro.

La confisca riguarda somme di denaro per complessivi 332.287 euro di cui Chisso è risultato essere creditore nei confronti del Consiglio Regionale Veneto a titolo di vitalizio per il periodo dal mese di maggio 2018 al mese di agosto 2022 e fa seguito al precedente sequestro preventivo, operato per oltre 279 mila euro, relativo al trattamento di fine mandato quale assessore regionale.

Per questo sequestro la difesa di Chisso aveva proposto ricorso al Tribunale di Venezia chiedendo la restituzione dei 4/5 del vitalizio sottoposto a sequestro ritenendolo assimilabile al trattamento pensionistico e per tale motivo sequestrabile solo nella misura di 1/5. Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso presentato confermando la confisca dell'importo di 279 mila euro e dei ratei ancora da erogare a titolo di vitalizio. Ad oggi, nei confronti dell'ex assessore veneto sono stati sottoposti a confisca oltre 625 mila euro. Complessivamente nell'ambito del Processo Mose le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia e delegate alla Guardia di Finanza hanno consentito di far rientrare nelle casse dell'erario oltre 58 milioni di euro.