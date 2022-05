Mose, fine dei lavori a dicembre 2023

VENEZIA - La fine dei lavori nei cantieri del Mose, per quanto riguarda le barriere mobili, è prevista per dicembre 2023.

Lo ha detto oggi il commissario straordinario del Mose, Elisabetta Spitz, durante un incontro con i giornalisti Dal collaudo ufficiale di luglio 2020, al quale partecipò l'allora premier Giuseppe Conte, "sono stati effettuati lavori impiantistici, necessari per il funzionamento delle barriere e delle gallerie. - ha spiegato Spitz - È stata realizzata tutta l'opera ridondata (impianti 'di scorta' da usare in caso di avarie, malfunzionamenti) nonché gli impianti per far funzionare le gallerie (ascensori pensiline per i cavi).