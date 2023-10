Mose attivo a Venezia, previsti tre giorni di alte maree

VENEZIA - Mose in funzione dalla prima mattina a Venezia per una serie di alte maree molto sostenute, oltre i 110 centimetri, che si susseguiranno fino a venerdì. Il Bollettino dell'Ufficio maree per oggi in mare 110-115 centimetri alle ore 8:35.

Grazie alle dighe mobili, in città la marea potrebbe raggiungere un massimo di 85 centimetri. In serata un altro picco previsto di 110 centimetri alle ore 21:35. Domani sono previsti 130 centimetri alle ore 10.00 e 110 alle ore 22:15. Venerdì 27 sono previsti 140 centimetri alle ore 10:30 e 105 alle ore 22:55.