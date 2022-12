Mose: Ance, 200 milioni in più per terminare tutti i lavori

VENEZIA - "Potrebbero servire circa 200 milioni di euro in più per completare tutte le opere previste nell'appalto Mose". Lo ha detto oggi a Venezia il presidente di Ance Venezia, Giovanni Salmistrari, nel corso della tradizionale conferenza di fine anno dell'associazione dei costruttori edili. A preoccupare le imprese impegnate nella realizzazione dell'intero sistema a protezione della città è il grande rincaro dei prezzi. "Il Mose non sono solo le bocche di porto, - ha spiegato Salmistrari - ci sono le opere che riguardano la gronda lagunare, l'area dell'Arsenale e piazza San Marco. Sono tutte già finanziate, ma l'aumento dei prezzari del 30-40% fa pensare che i soldi stanziati anni fa non basteranno e bisognerà prendere una decisione, ossia rifinanziare l'importo che manca, altrimenti non potranno essere completate tutte le opere".