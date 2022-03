Mosca avverte: "Rischio incidenti con la Nato"

RUSSIA - Guerra Ucraina-Russia, per Mosca esiste il rischio di "incidenti" con la Nato. A dichiararlo è stato il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, insistendo sulle "garanzie di sicurezza" chieste da Mosca. "Non ci sono garanzie che non ci saranno incidenti, non ci sono garanzie sul fatto che questi incidenti possano subire una escalation in una direzione completamente non necessaria", ha ancora affermato parlando con Rossiya 24.

Grushko ha sottolineato che "i rischi, ovviamente insorgono" ed ha fatto presente come la Russia "sia estremamente preoccupata" per l'invio di armi in Ucraina nel quadro dell'invasione lasciando intendere come "tutto in questa situazione sia estremamente pericoloso". Allo stesso tempo, il viceministro ha affermato che Mosca presta attenzione a "qualsiasi manifestazione di ragionevolezza" da parte della Nato, se l'Alleanza "dice di non avere piani o intenzioni".

"Questo indica che c'è ancora almeno un certo giudizio che è presente nelle azioni della Nato". La questione delle "garanzie di sicurezza" continua ad essere un "tema chiave" per la Russia in un futuro "prevedibile". "Se si risolve questo tema delle garanzie allora si potrà pensare a una nuova architettura di relazioni tanto con l'Alleanza quanto con altre organizzazioni che esistono attualmente in questa regione", ha aggiunto. E infine ha ricordato che Mosca "ha avvertito per tutto questo tempo" che se non si riesce a risolvere la situazione "politicamente, sulla base del consenso, sulla base dell'equilibrio degli interessi, si dovranno "adottare le misure" che si "ritengono necessarie". "Però allora sarà troppo tardi per chiedere perché lo abbiamo fatto".