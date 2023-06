E' morto Unabomber, terrorizzò l'America

Theodore 'Ted' Kaczynski, noto come Unabomber, il matematico formatosi a Harvard responsabile di una campagna di attentati dinamitardi compiuti tra il 1978 e il 1995 negli Stati Uniti - con un bilancio tre morti e 23 feriti - è morto ieri all'età di 81 anni nel centro medico federale della prigione di Butner, nella Carolina del Nord.



È stato trovato privo di sensi nella sua cella ieri mattina. Kaczynski era stato condannato a otto ergastoli nel 1998 per gli attacchi dinamitardi. Fu arrestato nel 1996 in una capanna in una regione inaccessibile dello stato del Montana. Descritto come solitario e vendicativo, si giustificò dei suoi attacchi nel suo Manifesto sostenendo che fossero mirati a preservare l'umanità e la natura difendendole contro la tecnologia e lo sfruttamento.

Fu Il primo soggetto etichettato con il soprannome Unabomber. Da allora tutti i bomaboli, specie se non identificati, sono stati identificati dalla stampa con il nome Unabomber.

Prima della sua cattura, Kaczynski era chiamato dall'FBI con la sigla UNABOM (UNiversity and Airline BOMber) in quanto piazzava i suoi esplosivi nelle università e nelle compagnie aeree, dicitura poi deformata dai media.