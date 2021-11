Morto in un incidente stradale: scattano gli accertamenti

TREVISO - Sarà trasmesso in Procura il fascicolo per la morte a causa di incidente stradale del 32enne camerunense Hyacinthe Gael Odiang.



Lo schianto è avvenuto ieri mattina all’alba lungo la Castellana a Treviso. Gli inquirenti stanno verificando le cause: forse una distrazione o un malore: la dinamica è tuttora al vaglio da parte degli inquirenti.

Il 32enne viveva in un appartamento condiviso con un amico in via Dei Moncini: la Polizia ha avvertito lui dell’episodio. E il ragazzo ha avvertito a sua volta i famigliari in Camerun.



Hyacinthe era operaio alla De’Longhi, arrivando in Italia nel 2017 dopo essere passato per la Libia, aver attraversato il Mediterraneo in barcone, essere arrivato in Sicilia dove ha ottenuto protezione umanitaria.

