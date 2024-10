E' morto lo storico bagnino di Baywatch, Michael Newman

STATI UNITI - È morto domenica sera, 20 ottobre, l'attore Michael Newman, noto al pubblico per aver interpretato il bagnino Mike 'Newmie' Newman nella celebre serie Baywatch. L'attore aveva 68 anni. Newman, secondo quanto riportano i media statunitensi, è deceduto a causa di complicazioni dovute al morbo di Parkinson, malattia che gli è stata diagnosticata nel 2006.



La notizia è stata confermata da un suo amico, Matt Felker, che tra le altre cose ha diretto la docuserie Hulu “After Baywatch: Moment in the Sun”, che ha rivelato alla rivista “People” che l’attore è venuto a mancare "per complicazioni cardiache", nella serata di domenica 20 ottobre, “circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici”.



Nato a Los Angeles, Michael Newman ha ottenuto la notorietà in tutto il mondo negli anni ’90 grazie al ruolo di 'Newmie" nella serie cult Baywatch prendendo parte a 150 episodi. Era l'unico ad aver lavorato come bagnino anche nella vita reale.