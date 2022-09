Morto in stage: i titolari azienda incontrano i genitori del ragazzo

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Hanno incontrato i genitori di Giuliano De Seta i titolari della "BC Service", l'azienda di Noventa di Piave (Venezia) in cui è morto il giovane di 18 anni mentre stava svolgendo lo stage per l'alternanza scuola-lavoro.



Lo ha riferito all'ANSA l'avvocato Luca Sprezzola, legale della famiglia, sottolineando che, oltre alle scuse, "è stato sottolineato che Giuliano era un ragazzo che si è dimostrato responsabile, e non si era mai esposto da solo inavvertitamente a pericoli".



Sul fronte delle indagini, la Procura della repubblica di Venezia sta raccogliendo le relazioni svolte su delega dai Carabinieri di Noventa e quella dello Spisal della locale azienda Ulss.



Lo stabilimento resta sotto sequestro, mentre entro un paio di giorni dovrebbe tenersi l'udienza per l'affidamento dell'autopsia sul corpo del diciottenne.