Morto il professor Giuseppe Basso, ex direttore dell’Oncoematologia pediatrica di Padova

PADOVA - "Sono profondamente addolorato per la morte del professor Giuseppe Basso che ho conosciuto e apprezzato non solo per le sue indiscutibili qualità professionali, ma anche per la sua umanità ed empatia che, giustamente, lo hanno reso uno dei medici più amati di tutta la Regione".



Lo afferma in una nota il sindaco di Padova, Sergio Giordani.



Per oltre 40 anni ha curato, con umanità e competenza, bambini colpiti da tumori. Molti di loro, ormai adulti, si erano stretti in questi giorni attorno a Giuseppe Basso, il 73enne luminare padovano, morto oggi, 16 febbraio 2021, a causa del Covid-19. Ex direttore della Clinica oncoematologica pediatrica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, anima per molti anni dell’istituto di ricerca Città della Speranza, Basso lascia la moglie e un figlio di 7 anni.



"Sia pure in pensione - prosegue Giordani - continuava a battersi per aiutare i 'suoi' bambini e ragazzi, ricoverati nella Clinica di Oncoematologia Pediatrica, della quale è stato a lungo direttore.



E non possiamo dimenticare il suo impegno come presidente dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.



Una vita dedicata alla cura e al sostegno dei pazienti più piccoli e fragili che non doveva finire così presto. Ho sperato, come tutti qui a Padova, che riuscisse a superare questa durissima malattia e mi tenevo costantemente informato sulle sue condizioni. Purtroppo questa mattina mi ha raggiunto questa bruttissima notizia.



Rivolgo ai suoi familiari un sincero pensiero di vicinanza a nome mio e di tutta la città. Grazie per quanto ha fatto - conclude - e per l'uomo e medico che è stato".