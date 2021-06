E' morto il principe Amedeo, duca di Savoia e d'Aosta

AREZZO - Si è spento stamattina ad Arezzo il principe Amedeo Duca di Savoia e Duca d'Aosta. Aveva 77 anni. Lo comunica la Real Casa di Savoia. A quanto apprende l'Adnkronos, Amedeo d'Aosta è stato colpito da un infarto fulminante alla vigilia delle dimissioni dall'ospedale San Donato di Arezzo. Di recente era stato sottoposto in una clinica di Milano ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore ad un rene ed era poi rientrato nella sua residenza a Castiglion Fibocchi, alle porte di Arezzo.



Lo scorso 27 maggio era stato ricoverato all'ospedale San Donato nel reparto di urologia, poiché si era necessario un piccolo intervento. L'operazione era andata a buon fine, tanto che per oggi era previsto che Amedeo lasciasse l'ospedale. Ma un attacco cardiaco improvviso ha stroncato le ultime forze residue.



I funerali si terranno venerdì 4 giugno, alle ore 11.30, nell'abbazia di San Miniato al Monte a Firenze. Lo apprende l'Adnkronos da fonti della famiglia. Il principe dei ramo cadetto dei Savoia aveva manifestato come ultima volontà che le sue esequie si svolgessero nella città in cui era nato 77 anni. La santa messa funebre sarà celebrata nella millenaria abbazia vicina a piazzale Michelangelo, da cui si domina la città e accanto al quale si trova il cimitero delle Porte Sante, dove riposano molti fiorentini illustri.



LA BIOGRAFIA - Nato a Firenze il 27 settembre 1943, Amedeo di Savoia-Aosta era l'unico figlio di Irene di Grecia e di Aimone di Savoia, quarto duca d'Aosta re di Croazia con il nome di Tomislavo II; suo zio era l'omonimo eroe dell'Amba Alagi, detto il "Duca di ferro" e suo nonno era il "Duca Invitto" Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta. Per parte di suo padre era pronipote di Amedeo di Spagna, mentre per parte di sua madre nipote di re Costantino di Grecia, nonché pronipote di Federico III di Germania e di Giorgio di Grecia. Era inoltre pronipote della regina Vittoria del Regno Unito e di re Cristiano IX di Danimarca, nonché discendente dello zar Nicola di Russia.



La caduta di alcune bombe alleate nei pressi di Firenze, a Villa Cisterna, la residenza fiorentina di Aimone di Savoia e di sua moglie Irene, provocò il parto anticipato del futuro protagonista del ramo cadetto Savoia-Aosta, che avvenne in una stanza al piano terra considerata al riparo dai bombardamenti. Il neonato ricevette il titolo di duca delle Puglie. Amedeo di Savoia-Aosta ha rivelato che, al momento della nascita, la madre gli fece prendere le impronte digitali dal questore di Firenze per timore che venisse rapito.



Il 26 luglio 1944 su ordine di Heinrich Himmler, i nazisti deportarono il piccolo Amedeo nel campo di concentramento austriaco di Hirschegg, vicino Graz, insieme alla madre Irene di Grecia e alle cugine Margherita e Maria Cristina, uniche figlie di suo zio Amedeo, terzo duca d'Aosta, e della duchessa Anna d'Orléans. Dopo la liberazione dal campo di concentramento di Hirschegg, avvenuta nel maggio 1945, Amedeo visse per alcune settimane in Svizzera. Il 7 luglio 1945 Irene di Grecia con il figlio rientrarono in Italia: si fermarono prima a Milano, dove Aimone vide per la prima volta il figlio, e successivamente raggiunsero Napoli, dove Amedeo incontrò la nonna paterna Elena d'Orléans. In Italia, Irene e Amedeo si stabilirono a Fiesole, vicino a Firenze. Nel 1948 morì a Buenos Aires colpito da un infarto Aimone di Savoia, padre di Amedeo, e quest'ultimo assunse il titolo ducale come capo della casa Savoia-Aosta.



In seguito Amedeo ebbe come precettore agli studi l'ammiraglio Giulio Cerrina Feroni, studiò presso il Collegio alle Querce di Firenze e al Seaford College in Inghilterra, poi presso il Collegio Navale Morosini di Venezia. Frequentò i corsi dell'Accademia Navale di Livorno, al termine dei quali venne imbarcato con il grado di ufficiale di complemento della Marina Militare per esercitazioni nell'Atlantico e nel Mediterraneo. Nel frattempo si laureò in scienze politiche all'Università di Firenze.



Il 14 maggio 1962 Amedeo fu uno dei principi scelti per sostenere le corone sulla testa degli sposi durante la cerimonia del matrimonio di Juan Carlos di Spagna, suo cugino di secondo grado e Donna Sofia, sua cugina di primo grado.



Dagli anni '70 Amedeo si è dedicato all'attviità di imprenditore agricolo, dirigendo la tenuta del Borro, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), di recente ceduta alla famiglia fiorentina dei Ferragamo.



Secondo la tradizione degli Aosta, Amedeo ha sposato una principessa francese, Claudia dOrléans nata nel 1943, figlia di Enrico d'Orléans, conte di Parigi e pretendente al trono di Francia. Si incontrarono alle nozze dei cugini Juan Carlos di Spagna e Sofia di Grecia. Il matrimonio venne celebrato il 22 luglio 1964, a Sintra, in Portogallo. Testimoni dello sposo furono Juan Carlos di Spagna e Umberto II d'Italia.



Nel 1976 la convivenza tra Amedeo e Claudia termina, i coniugi divorziano a Port-au-Prince, ad Haiti, il 26 aprile 1982, e il matrimonio viene dichiarato nullo dalla Sacra Rota a Roma l'8 gennaio 1987. Claudia si è risposata poco dopo con un editore americano, Arnaldo la Cagnina. I figli sono rimasti con Amedeo nella tenuta del Borro. Il 30 marzo 1987, Amedeo ha sposato in seconde nozze, a Bagheria (Palermo), Silvia Paternò Ventimiglia di Spedalotto, figlia di Vincenzo Paternò e di Rosanna Bellardo e Ferraris di Celle.



Dal primo matrimonio con Claudia d'Orléans sono nati i figli Bianca (2 aprile 1966), sposata nel 1988 con il conte Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga; Mafalda (20 settembre 1969), sposata una prima volta nel 1994 con il principe Alessandro Ruffo di Calabria, dal quale ha divorziato nel 2000, e una seconda volta nel 2001 con Francesco Lombardo di San Chirico; Aimone (13 ottobre 1967), sposato con la principessa Olga di Grecia. Amedeo ha avuta anche una figlia naturale da una relazione con Kyara van Ellinkhuizen.



Amedeo è stato protagonista nell'ultimo ventennio anche di un disputa dinastica. La sua posizione nella linea di successione è controversa: parte dei monarchici sostengono che Amedeo sia il Capo della Real Casa, e quindi il legittimo pretendente al trono d'Italia, altri considerano che la posizione di capo della casa reale spetti a Vittorio Emanuele di Savoia e che Amedeo sia terzo in linea di successione dopo Emanuele Filiberto.



La controversia è stata oggetto di un pronunciamento ufficiale della Consulta dei Senatori del Regno. La Consulta dei Senatori del Regno, una associazione privata creata nel 1955, il 7 luglio 2006, ha comunicato ufficialmente che Amedeo è da ritenere l'erede di Umberto II. Il motivo ufficiale sarebbe il matrimonio di Vittorio Emanuele di Savoia con una persona di differente condizione sociale. Nel settembre 2006 Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto di Savoia depositarono all'ufficio brevetti dell'Unione europea la richiesta di registrazione dello stemma di "principe ereditario d'Italia" come logo aziendale, insieme ad altri simboli del patrimonio araldico di Casa Savoia. L'azione era volta ad impedirne l'uso ad Amedeo e Aimone di Savoia, cui era stato ingiunto di utilizzare il cognome per esteso, cioè Savoia-Aosta.



Nella primavera del 2008 Vittorio Emanuele e suo figlio Emanuele Filiberto citarono in giudizio Amedeo ed Aimone per il fatto che si firmavano con il solo cognome di Savoia e non di Savoia-Aosta, configurando l'ipotesi di uso illecito di cognome. Nel febbraio 2010 il Tribunale di Arezzo ha condannato Amedeo e Aimone di Savoia per l'uso del cognome di Savoia e al pagamento del risarcimento dei danni arrecati pari a un totale di 200.000 euro. Ciononostante, Amedeo, che fin dalla nascita ha usato liberamente il cognome di Savoia o di Savoia-Aosta, ha presentato ricorso in appello vincendolo nel gennaio del 2018. Il 15 settembre 2010 la sentenza e la condanna sono state sospese, permettendo ad Amedeo e a suo figlio Aimone di usare il solo cognome "di Savoia".