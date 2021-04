Morto il più anziano corazziere d'Italia, aveva 101 anni

VENEZIA - Si è spento a Venezia all'età di 101 anni Giulio Biasin, l'ultimo 'corazziere del Re'. Biasin, carabiniere con decenni di servizio al Quirinale, era stato nominato nel 2019 dal presidente Mattarella Commendatore della Repubblica.



Onorificenza che aveva ricevuto, come ospite speciale, durante la Festa dell'Arma nel comando provinciale Carabinieri di San Zaccaria, a Venezia. L'anziano corazziere la storia d'Italia l'aveva vissuta in prima persona. Era' stato in servizio al Quirinale dal 1939 al 1943 con Vittorio Emanuele III, e con lo 'Squadrone Carabinieri Guardie del Re' aveva visto sfilare davanti al suo picchetto papi, come Pio XII, e teste coronate.



Un corazziere tra le due guerre: Biasin era arrivato a Roma dalla sua Venezia ad appena 20 anni, e dopo l'Armistizio era entrato per un breve periodo nelle formazioni partigiane. Poi, rientrato nell'Arma, aveva partecipato assieme a pochi colleghi all'azione che portò a liberare dai tedeschi proprio la caserma di San Zaccaria.



Il 19 settembre 2019 il suo centesimo compleanno era stato festeggiato con tutti gli onori dai Carabinieri del Comando Provinciale a dall'Associazione Nazionale Carabinierii, ricevendo anche una telefonata del generale Nistri, all'epoca Comandante dell'Arma dei Carabinieri.