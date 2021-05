E' morto Nick Kamen, il modello e cantante aveva 59 anni

GRAN BRETAGNA - E' morto il modello e cantante Nick Kamen, aveva 59 anni. A darne notizia su Instagram è stato l’amico Boy George: "R.I.P to the most beautiful and sweetest man Nick Kamen!". 'Riposa in pace', è il post con cui Boy George dedica il suo ricordo al cantante e modello diventano famoso negli Anni '80 anche grazie alla pubblicità di una nota marca di jeans, in una lavanderia a gettoni.



Dopo il grande successo della campagna pubblicitaria, come riporta il quotidiano britannico 'Mirror', Madonna lo notò e lo lanciò affidandogli una canzone che aveva scritto con Stephen Bray, la hit di successo 'Each Time You Break My Heart'.



La hit, che raggiunse la vetta della classifica inglese, ebbe successo anche in Germania, Spagna, Francia e Italia. Diede il titolo all'omonimo album che seguì, primo dei quattro dischi che Nick Kamen, il cui vero nome era Ivor Neville - nato nell’Essex, in Gran Bretagna - pubblicò tra il 1987 e il 1992.