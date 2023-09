Morto Micheal Gambon: interpretava Albus Silente in Harry Potter

É morto l’attore irlandese Michael Gambon, noto per aver interpretato il professor Albus Silente (Albus Dumbledore in lingua originale) in sei degli otto film di Harry Potter.

La notizia è stata annunciata dalla famiglia, che ha spiegato che l’attore, di 82 anni, si è spento in ospedale dove era ricoverato per una polmonite. “Il nostro amato marito e padre è spirato pacificamente. Vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di sostegno e amore" hanno scritto la moglie Anne e il figlio Fergus.

Gabon, in oltre cinquant’anni di carriera, si è dedicato alla radio e al teatro e ha recitato in varie serie televisive e film, vincendo quattro premi Bafta, gli Oscar britannici.