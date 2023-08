E' morto Mark Margolis, l'attore di Breaking Bad e Scarface

È morto l'attore Mark Margolis. Aveva 83 anni ed era noto al grande pubblico per il ruolo di Hector Salamanca nelle serie Breaking Bad e Better Call Saul. Margolis, che in carriera ha recitato anche in Scarface di Brian De Palma, è deceduto ieri, 3 agosto, nell'ospedale Mt Sinai di New York, come ha reso noto il figlio Morgan, attore e Ceo di Knitting Factory Entertainment. Margolis si è anche distinto come lo scagnozzo boliviano Alberto nel film Scarface di Brian De Palma (1984); nei panni del padrone di casa dalla voce roca Mr. Shickadance che cerca una casa in affitto in Ace Ventura: l'acchiappanimali (1994); e, dal 1998 al 2003, nei panni del boss mafioso con infezione da Hiv Antonio Nappa nella serie tv Oz.

Nato a Filadelfia, in Pennsylvania, il 26 novembre 1939 da una famiglia ebraica, aveva studiato recitazione con Stella Adler presso il prestigioso Actors Studio. Mark Margolis ha interpretato un anziano insegnante di matematica per Darren Aronofsky in Pi greco - Il teorema del delirio (1998), poi è apparso nei successivi cinque film del regista: come venditore in Requiem for a Dream (2000); come prete in The Fountain - L'albero della vita (2006); nel ruolo del padrone di casa di Randy The Ram" Robinson (Mickey Rourke) in The Wrestler (2008); come mecenate del balletto in Black Swan - Il cigno nero (2010); e come 'angelo caduto' in Noah (2014). Nel 1991 Margolis prese parte anche alla soap opera Santa Barbara in cui recitò il ruolo di Helmut Dieter, uno spregiudicato e folle sanguinario, deciso a radere al suolo l'intera città, che viene fulminato nella vasca da bagno grazie ad un phon gettato da Flame Beaufort. Margolis ha ricoperto frequentemente ruoli di vario genere, tra cui spesso quelli di ispanico o italo-americano, in film e serie televisive come Il boss dei boss, The Practice - Professione avvocati, The Black Donnellys.

Margolis, che non parlava spagnolo, ha fatto la sua prima apparizione nel ruolo di Hector 'Tio' Salamanca in Breaking Bad di Vince Gilligan nel marzo 2009, nel secondo episodio della seconda stagione. Un tempo esecutore del boss del crimine messicano Don Eladio (Steven Bauer), il suo personaggio è paralizzato ed è in grado di comunicare solo usando le espressioni facciali e un campanello di servizio in ottone fissato alla sua sedia a rotelle. Nello spettacolare finale della quarta stagione, "Face Off", andato in onda nell'ottobre 2011, Salamanca si vendica del boss della droga Gus Fring (Giancarlo Esposito) come parte di una missione suicida, e ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior guest star in una serie drammatica nel 2012. A partire dal 2016 con la seconda stagione del prequel di Breaking Bad, Better Called Saul, Margolis ha avuto una seconda possibilità di interpretare Salamanca più giovane, prima di diventare inabile.