"E' morto Maradona", l'annuncio del Clarin

ARGENTINA - E' morto Diego Armando Maradona. Lo annuncia il quotidiano Clarin. Il Pibe, si legge nell'edizione online, è deceduto per un arresto cardiorespiratorio. Maradona, che aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre, è stato colpito da malore mentre si trovava nella sua casa del barrio San Andres, a Buenos Aires. All'inizio di novembre era stato operato per la rimozione di un ematoma subdurale al cervello. L'intervento, secondo le informazioni diffuse dai medici, era stato eseguito senza complicazioni.

Per l'Equipe, il giornale francese di calcio, è 'la morte di un Dio'. Cone nel resto del mondo, ma naturalmente ancora di più, è choc a Napoli: la notizia, alla quale molti stentano a credere, è rimbalzata sui telefonini. In pieno centro, in piazza Municipio una sola voce: "Era il più grande di tutti". Anche a Fuorigrotta, là dove si trova il San Paolo, suo tempio calcistico, ci sta chi si commuove. Subito i ricordi per le sue straordinarie giocate. E una donna, "questo 2020 è veramente l'anno peggiore".

Il mondo del calcio piange Diego Armando Maradona. "Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare", dice all'Adnkronos Ottavio Bianchi, allenatore del Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87, commentando la notizia della morte del Pibe de Oro. "Non riesco nemmeno a parlare...", si limita a rispondere Bruno Giordano, amico e storico compagno di squadra Maradona nel Napoli. "Una notizia pesante, incredibile. Mi dispiace tanto, per me era come un fratello, abbiamo avuto un rapporto incredibile", le parole di Giuseppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli e compagno di squadra di Maradona.

"Oggi Napoli ha perso un figlio - aggiunge Bruscolotti - uno che gli ha dato tanto. Sicuramente oggi è lutto cittadino, se non mondiale". "Difficile commentare. Per chi non lo ha conosciuto, posso dire che era persona eccezionale. Aveva dei problemi che tutti conoscono, ma non importa. Gli volevo bene, impossibile non volergliene. Facile parlare quando uno muore, io ci ho vissuto tanti anni insieme ed era davvero il numero uno. Sapeva dare tutto di se stesso agli altri. Sono sconvolto", dice all'Adnkronos Luciano Moggi, che insieme a 'El Diez' conquistò, da dirigente del Napoli, la Coppa Uefa nel 1989, lo scudetto e la Supercoppa italiana nel 1990.

Per Fabio Capello, Maradona è stato "un giocatore straordinario, unico, un talento immenso. Quando si parla della storia del calcio si parla di Pelé in un periodo, di Maradona in un altro e di Messi adesso. Ricordiamolo tra quelli più grandi di sempre".