E' morto Luigi Urettini, storico della cultura trevigiana

TREVISO - Il mondo della cultura trevigiana in lutto per la scomparsa di Luigi Urettini, professore di lettere e storico della Resistenza. Aveva 75 anni. Urettini è morto ieri, martedì 25 agosto, dopo aver lottato contro un male incurabile.



Da sempre colonna dell’Istresco, l’istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana fondato nel ’92, che lo ricorsa attraverso le parole della presidente Francesca Gallo: “Ciò che aveva a cuore era la funzione pubblica di una associazione culturale nata per far conoscere e diffondere i valori della Resistenza. La sua costante attenzione al presente, alla situazione politica lo portava ad avanzare proposte che parlassero della contemporaneità, che fornissero strumenti di comprensione e azione nell’oggi, che dicessero in modo chiaro da quale parte ci si poneva. Questo essere sempre attento e intellettualmente coerente con i principi che hanno guidato la sua opera di intellettuale rappresenta uno dei lasciti più importanti che rimangono non solo a noi, ma a Treviso e al mondo culturale trevigiano”.



Storico della cultura e degli intellettuali, Urettini lascia un’ampia produzione scientifica, ricca di monografie e di saggi pubblicati in riviste, come “Venetica” e “Terra d’Este”, con le quali ha lungamente collaborato. “Dal carattere spigoloso e altero, Luigi amava “spazzolare la storia contropelo”, come diceva Walter Benjamin, strappandola al conformismo dei luoghi comuni e delle ideologie dominanti”.



Urettini ha tracciato importanti profili di personaggi che fanno parte della storia trevigiana e italiana: dal vescovo Andrea Giacinto Longhin, Gino Rossi, Andrea Zanzotto e Giovanni Comisso.

L’ultimo saluto si terrà venerdì alle 15.30 alla sala del Commiato di Santa Bona