E' morto l'attore Louis Gossett Jr, il sergente di Ufficiale e Gentiluomo

STATI UNITI - E' morto a 87 anni Louis Gossett Jr. A darne notizia è il Washington Post. Ha vinto l'Oscar come attore non protagonista per il ruolo del sergente istruttore in 'Ufficiale e Gentiluomo' con Richard Gere. E' stato il primo attore di colore a vincere il premio nella categoria. Il decesso, ha reso noto il nipote, a Santa Monica in California. La causa della morte non è stata rivelata. Nella sua lunga carriera ha vinto anche un Emmy per il suo ruolo nella miniserie televisiva seminale 'Roots'.

Gossett ha lottato con la dipendenza da alcol e cocaina per anni dopo la sua vittoria all'Oscar. Nel 2010 ha annunciato di avere un cancro alla prostata, che ha detto che è stato catturato nelle prime fasi. Nel 2020 è stato ricoverato in ospedale con Covid-19. Gli sopravvivono i figli Satie e Sharron che ha adottato. Il primo matrimonio di Gossett con Hattie Glascoe fu annullato. Il suo secondo, con Christina Mangosing, terminò con il divorzio nel 1975 così come il suo terzo con l'attrice Cyndi James-Reese nel 1992.



La lunga carriera



In 'Ufficiale e gentiluomo' del regista Taylor Hackford, l'attore statunitense interpreta il sergente Emil Foley che guida in modo memorabile l'allievo ufficiale Zack Mayo (Richard Gere) fino a sfiorare il collasso in una scuola di volo della Marina. Gossett era noto anche per i film 'Il mio nemico' (1985) di Wolfgang Petersen (1985), in cui interpreta un alieno costretto a fare i conti con il suo nemico umano quando lui e un astronauta interpretato da Dennis Quaid si ritrovano bloccati su un pianeta, e 'L'aquila di acciaio' (1986) di di Sidney J. Furie, in cui interpreta un veterano dell'aviazione che aiuta un giovane pilota a ritrovare suo padre, abbattuto e catturato.



Con 'L'aquila d'acciaio' (1986) l'attore inaugurò una serie di film di guerra, con i due sequel 'Aquile d'attacco' (1988) e 'Air Force - Aquile d'acciaio 3' (1991). Nel 1986 affiancò Chuck Norris nel film 'Il tempio di fuoco'. Nel 1989 insieme a Dolph Lundgren recitò in Il vendicatore. Sempre nello stesso anno l'attore interpretò il professor Gideon Oliver, un antropologo protagonista dell'omonima serie televisiva dell'Abc. Nel 1999 esordì dietro la macchina da presa co-dirigendo 'Canzoni d'amore', un film romantico girato per la televisione. Recitò in seguito nel film 'Terminal Countdown' (1999), uno dei pochi film di fantascienza della sua carriera, di cui fu anche protagonista. In seguito le sue apparizioni al cinema si sono diradate. Ha continuato a recitare in tv, anche se più saltuariamente. Tra le sue più recenti apparizioni sul piccolo schermo 'Extant' (2014-2015), 'Hap and Leonard' (2018) e 'Watchmen' (2019).