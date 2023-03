Morto l'agente-eroe: funerali di Stato e lutto cittadino

PADOVA - Funerali di Stato e lutto cittadino ad Anguilla Veneta (Padova) mercoledì pomeriggio per le esequie, alle 15.30 di Domenico Zorzino, l'agente morto per salvare il compaesano finito con l'auto nel canale Gorzone. Mercoledì mattina invece ci sarà il funerale a Valerio Buoso, nella stessa chiesa. Martedì sera alle 20.45 sempre nella stessa chiesa sarà celebrato un rosario per entrambi.

LEGGI ANCHE